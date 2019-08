In den 90er-Jahren hat sie an der Seite von Oberbadewaschel David Hasselhoff die Menschen an den Stränden von Malibu gerettet, doch auch 20 Jahre nach ihrem Serien-Aus bei „Baywatch“ könnte Donna D‘Errico noch locker in den ikonischen Badeanzug schlüpfen. Die heute 51-Jährige machte jetzt nämlich ihre Fans mit einem sexy Bikini-Schnappschuss sprachlos.