Absender wünscht „beste Gesundheit und ein langes Leben“

„Ein herzliches Hallo von der russischen Fernostflotte von Wladiwostok. Grüße an dich. Wer diese Flasche findet, wird gebeten, eine Antwort an nachfolgende Adresse zu schicken“, fordert der unbekannte Absender auf und gibt eine Kontaktmöglichkeit in der Hafenstadt im Pazifik an. „Ich wünsche der ganzen Crew beste Gesundheit, ein langes Leben und eine schöne Seefahrt“, heißt es weiter in dem mit 20. Juni 1969 datiertem Schreiben.