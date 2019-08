„Mr. Tinder“ findet große Liebe in realer Welt

14.600 Mal wurde das Profil von Stefan Tomlin innerhalb von zwei Jahren nach rechts geswiped. Was in der Tinder-Welt so viel bedeutet, wie: „Ja, ich würde dich gerne kennenlernen“. Also erhielt der 29-Jährige den „Titel“ „Mr. Tinder“´. Die britischen Trash-Dating-Shows rissen sich um den Schönling und er wurde immer bekannter in seiner Heimatstadt London. Model war er bereits, mittlerweile ist er auch Pilot. Trotz seines gutes Aussehens und seiner beruflichen Erfolge sollte sich aber keine langfristige, glückliche Beziehung einstellen.