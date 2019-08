„Wir haben unser ,Ibiza-Dosenwerfen‘ veranstaltet, um die Vorgänge bei der Ibiza-Affäre (vor allem die Rücktritte der MinisterInnen) auf witzige Weise darzustellen und auch zu kritisieren. Deswegen stand bei der Spielbeschreibung auch ,Jede umgeworfene Dose ist ein Rücktritt‘ dabei - was auch nur so gemeint ist und nicht anders“, teilte Patrick Hansy, Bezirksvorsitzender der SJ, mit. „Es war nicht unsere Absicht, mit dem Dosenschießen jemanden zu beleidigen oder gar zu verletzen - sollte das geschehen sein, stehen wir nicht an, uns hiermit zu entschuldigen“, betonte er.