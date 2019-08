In Heimat zu langjähriger Haftstrafe verurteilt

Sollte der Angriff auf die Pensionistin am Samstag etwa die Vergeltung für den Verlust der Arbeitsstelle sein? So zumindest erklärt sich der dringend Tatverdächtige, der nach der Tat festgenommen werden konnte. Bereits einmal soll der Rumäne allerdings bereits wegen eines Tötungsdelikts vor Gericht gestanden sein. So soll er laut Medienberichten vor mittlerweile 13 Jahren einen älteren Mann, der ihn bei sich aufgenommen hatte, mit einer Weinflasche attackiert, geschlagen und ihm mit einem Messer tödliche Verletzungen zugefügt haben. Geschehen sei der Vorfall in Baia Mare im Nordwesten Rumäniens, heißt es, der Rumäne wurde vor Gericht gestellt und zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt. Allerdings habe er nicht die gesamte Strafe verbüßen müssen, sondern sei vorzeitig entlassen worden.