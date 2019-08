„Ich könnte das 100.000.000-mal liken“, „Ich bin ein Mann, und ich liebe es, so etwas zu sehen“, oder „Endlich jemand, der die Wahrheit zeigt“, hieß es etwa in den Kommentaren. Ein weiblicher Fan erklärte zudem, wie sehr dieses Foto sie berührt habe: „Ich bin so eine Heulsuse. Ich bin schwanger, voller Hormone und mache gerade so viele Veränderungen meines Körpers durch. Das hier brachte mich zum Weinen. Ich habe genau das heute gebraucht.“