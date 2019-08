Nike stoppt Diskriminierung von Schwangeren

In den Augen von Nike eine logische Sache: Wenn Athetinnen schwanger werden, bestreitet sie weniger bis keine Wettkämpfe und steht dadurch weniger in der Öffentlichkeit - fällt also als Werbebotschafterin aus. Also bekommen die Frauen weniger Geld. Das gefiel den Menschen jedoch nicht, ein Shitstorm folgte. Die frauenfeindliche Geschäftsparxis wurde verurteilt.