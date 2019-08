In einer Zeit, in der Beziehungen immer öfter online entstehen, wird der Kommunikationsstil der Beteiligten wichtiger. Forscher des Sexualforschungsinstituts Kinsey Institute in den USA haben nun herausgefunden, dass Smileys und Emojis dabei ein wesentlicher Erfolgsfaktor sind. Wer beim Flirten im Chat mehr von den bunten Symbolen verwendet, dem eröffnen sich mehr sexuelle Möglichkeiten.