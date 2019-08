Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt hat am Montag die Untersuchungshaft für einen 35-jährigen Österreicher beantragt. Er sei „dringend tatverdächtig“, in der Nacht auf Samstag eine hochschwangere Kärntnerin getötet zu haben, so Tina Frimmel-Hesse, Sprecherin der Behörde. U-Haft und Vaterschaftstest sind geplant. Es wird wegen Mordes ermittelt.