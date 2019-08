Die letzten Melodien sind verklungen, die Nachtlager geräumt. Was zurückbleibt, sind viele Erinnerungen an ein turbulentes Musik-Spektakel - allerdings auch Müll, und zwar so weit das Auge reicht. Das Areal des Frequency-Festivals in St. Pölten glich am Tag danach einem wahren Schlachtfeld - trotz aller Bemühungen der Veranstalter im Vorfeld.