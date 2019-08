Popstar Pink ruft zur Anti-Mobbing-Challenge auf

„Ich möchte jedem, der das heute liest, eine weltweite Web-Challenge vorschlagen“, schrieb sie am Sonntag auf ihrem Instagram-Account und richtete sich damit an ihre über 6,7 Millionen Abonnenten. „Gehen Sie einen Tag lang online, ohne jemanden im Netz zu kritisieren. Nennen wir es die ,Miss me with the Bullshit‘-Challenge. Und wenn es sich gut anfühlt, einen zweiten Tag anhängen. Aber fangen wir mit einem für die Übereifrigen da draußen an.“ Dazu postete sie ein Bild von ihrem Carey Hart gemeinsam mit Tochter Willow.