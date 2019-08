Nach Landung auf Lampedusa per Flugzeug nach Spanien?

Am Montagnachmittag schlug die spanische NGO vor, dass nach der Landung auf Lampedusa die Menschen per Flugzeug nach Spanien gebracht werden könnten. Der Flug von Catania nach Madrid würde nicht mehr als 240 Euro pro Passagier kosten, sagte der Missionschef der Open Arms, Riccardo Gatti, nach Medienangaben. Die EU-Kommission richtete inzwischen einen Appell an die EU-Mitgliedsstaaten und an die NGO, eine rasche Lösung zu finden. EU-Flüchtlingskommissar Dimitris Avramopoulos bemühe sich auch darum, dass die 356 Migranten an Bord der von französischen NGOs betriebenen Ocean Viking rasch an Land gehen können, so EU-Kommissionssprecherin Natasha Bertaud. Das sei eine „humanitäre Pflicht“.