Wie in Hartberg konnte Sturm auch gestern das Spiel nach 0:1-Rückstand nicht mehr drehen. Kreissl: „Die Mannschaft hat bis zum Schluss gefightet, alles unternommen.“ Aber es reichte nicht. Lukas Spendlhofer: „Wir haben die Partie schon in den ersten 45 Minuten verloren. Wir sind hinten kompakt gestanden, aber nicht in die wichtigen Zweikämpfe gekommen.“ Dazu kein einziger Torschuss vor der Pause - Sturm wurde dem Klubnamen nicht gerecht. Jungspund Mike Lema: „Irgendwas Kleines fehlt uns. Offensiv kommt nix Brauchbares raus.“ Denn Solo-Spitze Balaj bekam kaum gescheite Bälle ...