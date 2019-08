In einem umfangreichen Gameplay-Video stellt Ubisoft die neuen spielbaren Operatoren des kommenden „Rainbow Six: Siege“-DLCs „Ember Rise“ vor. Der neue Verteidiger Goyo bringt einen Schutzschild mit, der sogar gegen Feuer hilft, der neue Angreifer Garra verfügt über einen Enterhaken, mit dem er durch Fenster schlüpft. Das Update enthält überdies kosmetische Veränderungen an manchen Maps - etwa der Karte „Kanal“. „Ember Rise“ wird zum Start der nächsten Season Anfang September erwartet.