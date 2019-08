Die Freude bei Vali war dennoch riesengroß. „Ich komme hier in Kanada zwar in keine Bar rein, bekomme aber zwei Champagner-Duschen in der Woche“, scherzte die Saalbacherin, die bereits beim „Air Downhill“ zu Beginn der Whistler-Woche auf Rang drei gerast war, auf Instagram. „Echt genial wie es gelaufen ist. Zumal Tracey, Myriam und ich so knapp beisammen waren.“ Nach ihrem Ausflug in die Eliteklasse geht es für Höll am 1. September bei der Weltmeisterschaft in Mount Saint Anne an der kanadischen Ostküste mit dem Projekt Titelverteidiung in der Junioren-Klasse weiter.