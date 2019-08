Diese Sternzeichen sind bei Tinder am beliebtesten

Am Häufigsten wird bei Fischen nach rechts geswipt. Gefolgt von Jungfrauen und Wassermännern. Eher uninteressant sind für Liebe-Suchende scheinbar die Sternzeichen Steinbock, Krebs und Skorpion. Dabei erstaunlich: Genau jene drei Sternzeichen sind es auch, zusätzlich zum Schützen, die selbst am meisten nach rechts gewischt haben - also am häufigsten Kontakt aufnehmen wollen.