Bei einer Feuershow der Ritterspiele auf Burg Sommeregg in Seeboden in Kärnten ist am Samstagabend ein Zuschauer aus Deutschland verletzt worden. Weil ein Fackelständer umgekippt war, erlitt der 34-jährige Mann Verbrennungen am Unterschenkel. Das ist der erste Zwischenfall bei den Spielen seit 23 Jahren.