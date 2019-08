Wohl kaum in guter Erinnerung wird einer jungen Frau aus Ebenthal (Kärnten) ihre Reise ins spanische Barcelona bleiben. Kurz nach ihrer Ankunft war der Kärntnerin der Reisepass gestohlen worden. Die Touristin konnte ihren Rückflug nicht antreten, weil die Fluglinie sie ohne Reisedokument nicht an Bord nehmen wollte. An einen Notpass zu gelangen, sollte sich allerdings als Herausforderung erweisen ...