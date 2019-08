Nach drei Schlappen und 1:13 Toren hängt der Haussegen beim Verlierer schief. Wichtige Akteure verletzten sich in der Vorbereitung, auch hier spürt man die Urlaubszeit. Daher ist auch „Co“ Roksandic Fixkraft, was nicht geplant war. Die 1b konnte zum Start in Abtenau erst gar nicht antreten. Was sportlich fehlt? „Wir sind zu unkonzentriert, begehen blöde Eigenfehler. Das gilt es abzustellen“, ist sich Trainer-Neuzugang Francesco Parrillo bewusst.