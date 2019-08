Madison Keys hat beim WTA-Turnier in Cincinnati den größten Titel ihrer Karriere geholt. Die 24-jährige US-Amerikanerin bezwang am Sonntag im Finale die zehn Jahre ältere Russin Swetlana Kusnezowa 7:5,7:6(5). Mit dem fünften Turniersieg der Karriere kehrt die US-Open-Finalistin von 2017 am Montag nach gut einem Jahr wieder in die Top Ten der Weltrangliste zurück.