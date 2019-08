Appell an Vernunft

Das kann er sich nicht leisten und will es auch nicht: Alles soll so bleiben, wie es ist. Zumal es in der Rodl dort, wegen der Fischotter, eh kaum mehr Fische gibt. „Da kann nur noch die hohe Politik helfen“, meint Bürgermeister Hinterhölzl: „Ein Rückbau stünde in absolut keinem Verhältnis zu den erzielbaren Erfolgen für die Natur“, sagt er. Von diversen Negativfolgen noch gar nicht zu reden.