Was war passiert? Schwab drückte einen Freistoß von Thomas Murg in Minute 23 aus kurzer Distanz über die Linie. Doch der Treffer sorgte für Wirbel: Denn Taxiarchis Fountas hatte in der Entstehung Schwabs „Aufpasser“ Anastasios Avlonitis unbemerkt von Schiedsrichter Oliver Drachta weggeblockt.