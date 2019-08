Bewohner, Touristen und Einsatzkräfte hatten sich zu früh gefreut, nachdem am Dienstag ein Waldbrand auf der spanischen Ferieninsel Gran Canaria unter Kontrolle gebracht worden war. Denn nun brennt das bergige Zentrum auf der Insel erneut. Rund 5000 Menschen wurden am Wochenende in Sicherheit gebracht. Laut den Behörden mussten ein Luxushotel und ein bei Touristen beliebter Aussichtspunkt geräumt werden. Fast 3400 Hektar Land sind bereits ein Raub der Flammen geworden.