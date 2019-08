Das Bundesliga-Debüt des 1. FC Union Berlin ist gründlich misslungen. Der Aufsteiger verlor am Sonntag sein Auftaktspiel im deutschen Oberhaus gegen RB Leipzig deutlich mit 0:4 und ist damit gleich Tabellenletzter. Marcel Halstenberg (16.), ÖFB-Teamkicker Marcel Sabitzer (31.), Timo Werner (42.) und Christopher Nkunku (69.) erzielten die Leipziger Tore. Der neue Trainer Julian Nagelsmann wechselte bei seinem gelungenen Einstand Konrad Laimer in der 62. Minute ein. Der starke Sabitzer war an allen vier Treffern beteiligt.