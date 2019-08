Chelsea-Coach Frank Lampard hat in seinem ersten Liga-Heimspiel auf der Stamford Bridge ein Remis hinnehmen müssen. Die „Blues“ und Leicester City trennten sich am Sonntag in der 2. Runde der Premier League 1:1, bei den Gästen spielte Ex-ÖFB-Teamkapitän Christian Fuchs durch. Für den Niederösterreicher war es der erste Einsatz von Beginn an seit Ende Februar gegen Crystal Palace.