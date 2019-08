Dominic Thiem hat am Sonntag eine gewisse Entwarnung im Vorfeld der am 26. August beginnenden US Open gegeben. Der 25-jährige Weltranglisten-Vierte aus Lichtenwörth unterzog sich noch am Samstag nach seiner Anreise aus Cincinnati in New York einer neuerlichen Untersuchung. Die Conclusio: Er möchte ab Montag mit leichtem Training beginnen.