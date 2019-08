Das „Schönwetter-Abo“ bei der Eröffnung des Europäischen Forum Alpbach galt auch 2019: Bei blitzblauem Himmel wurde am Sonntag am Dorfplatz das Denker-Treffen eingeläutet. Rund 5200 Teilnehmer beschäftigen sich bis Ende August mit dem Generalthema „Freiheit und Sicherheit“. Beides wackelt in turbulenter Zeit.