Matthias Schwab hat das mit einer Million Euro dotierte Golf-Turnier Czech Masters in Prag auf dem fünften Rang beendet und ein weiteres Topergebnis eingefahren. Am Sonntag spielte der Steirer eine 70er-Runde, gesamt kam er auf 274 Schläge. Bernd Wiesberger landete mit 280 an 30. Stelle. Der Sieg ging an den Belgier Thomas Pieters mit 269 vor dem Spanier Adria Arnaus mit 270.