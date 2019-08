Am Red Bull Ring in Spielberg ist es am Sonntag zu einem Unfall gekommen. Während eines Motorradrennens verlor laut Polizei ein 68-jähriger Teilnehmer aus der Schweiz die Kontrolle, er kam von der Bahn ab und raste in einen Reifenstapel. Der Mann und seine 46-jährige Mitfahrerin im Beiwagen wurden aus dem Gefährt geschleudert und schwer verletzt.