Der Wallerner fuhr in der Nacht Baustellen ab, um die Sicherungsbaken, die oft verschoben werden, wieder an die richtige Stelle zu rücken. In Pichl bei Wels hatte er kurz nach Mitternacht seinen Chrysler Voyager innerhalb des Baustellenbereichs am Pannenstreifen abgestellt, die Warnblinkanlage und ein oranges Drehlicht am Dach waren aktiviert.