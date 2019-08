Art Brut nennt sich eine Kunstrichtung, die von Menschen mit besonderen Bedürfnissen und Blickweisen entwickelt und weitergetragen wird. Seit den 1920er Jahren wird sie in der Kunstgeschichte anerkannt und zieht seither ungebrochen die Aufmerksamkeit von Museen und Sammlern auf sich. Werkstätten von Diakonie, Lebenshilfe oder Caritas fördern in Oberösterreich Art Brut. Auch die Siebdruckwerkstätte des Institutes Hartheim am Prägartenhof in Alkoven ist ein kreativer Ort, um unbeeinflusst Kunst zu schaffen.