Status Quo, Milow, Angelo Kelly,

So bilden etwa Radio-Evergreens und On-Air-Hits einen wahren Kult-Reigen für Musik-Fans. „Whatever You Want“ wird da neben „You’re In The Army Now“ oder„Caroline“ von Status Quo samt Original Frontmann Francis Rossi in den Abendhimmel geschallt. „Ayo Technology“ oder „You Don’t Know“ lässt die jüngeren Besucher dank Singer und Songwriter Milow genauso in Scharen in die Linzer City pilgern wie Darius & Finlay. Dazu noch Angelo Kelly & Family, JOSH., Thorsteinn Einarsson, und Rene Rodrigezz sowie die Newcomer Mira & Adam, Edmund, Tina Naderer.