Wer sind die Menschen hinter For Forest?

In erster Linie der ideengebende Künstler Max Peintner und ich. Dann natürlich Unterstützer und Ermöglicher. In der Schweiz und auf finanzieller Seite sind das die Mäzene, vor Ort in Klagenfurt Riedergarten-Chef Herbert Waldner, der neben seiner privaten Villa, meinem temporären Hauptquartier, sehr viel an finanzieller und technischer Umsetzung für den Stadionwald leistet. Zum starken Kern gehören aber auch Strabag, Tilly Holzindustrie und Klagenfurter Stadtwerke.