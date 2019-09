Das S940 ist kein Business-Notebook

Überhaupt stellt sich die Frage, welche Zielgruppe Lenovo mit dem S940 in der 4K-Version bedienen will. Obwohl die Hardware in erster Linie zum Arbeiten und Surfen taugt, hat man nicht in erster Linie Business-Nutzer im Visier. Das zeigt sich etwa am spiegelnden Display, an der - der RAM ist fix verlötet - überschaubaren Wartbarkeit, beim Windows-10-Home-Betriebssystem und beim Verzicht auf ein LTE-Modem. Das S940 ist demnach mehr Consumer- denn Business-Gerät.