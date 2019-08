Es war ein packendes Remis am Samstag zwischen Manchester City und Tottenham (2:2). Das vermeintliche Siegestor der „Citizens“ in der Nachspielzeit wurde nach Videobeweis aberkannt. Für Aufsehen sorgten jedoch auch Pep Guardiola und sein Schützling Sergio Aguero, die an der Seitenlinie aneinandergerieten. Was Guardiola zu der Partie zu sagen hatte, sehen und hören Sie oben im Video!