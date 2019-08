In der 17. Minute schickte Rajko Rep Tadic aus der eigenen Hälfte mit einem idealen Lochpass. Not-Innenverteidiger Manuel Thurnwald war da ganz schlecht postiert, spekulierte fälschlicherweise mit dem Abseitspfiff. Wieder war Tadic auf und davon und blieb im Abschluss cool. Beim dritten Treffer grätschte Thurnwald an der Seitenoutlinie am Ball vorbei, Jodel Dossou konnte so unbehindert in den Strafraum ziehen. Dort leitete Obermüller unfreiwillig auf den komplett freien Tadic weiter, der finalisierte. Thurnwald wurde kurz darauf ausgetauscht.