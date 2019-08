In der Nacht auf Sonntag ist es am Frequency-Festival in St. Pölten aus Sicht der Exekutive deutlich turbulenter zugegangen als in der Zeit davor - besonders am Campingplatz: Etwa ein Dutzend Zelte wurden aufgeschlitzt und angezündet, berichtete Stadtpolizeikommandant Oberst Franz Bäuchler. Zwei Verdächtige, die Diebesgut bei sich hatten, wurden angehalten. „Die Erhebungen sind noch im Gange“, sagte Bäuchler. Außerdem seien in der Nacht auf Sonntag die „Handydiebstähle massiv gestiegen“, hier seien „Banden am Werk“. Eine Verdächtige aus Venezuela wurde festgenommen, ihre Komplizen konnten flüchten.