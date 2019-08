Drei leere Reiskocher haben am Freitag Panik und Terroralarm in New York ausgelöst. Zwei der drei Töpfe waren in der extrem betriebsamen U-Bahn-Station Fulton Street abgelegt worden. Die Haltestelle wurde evakuiert und für zwei Stunden gesperrt. Der dritte verdächtige Gegenstand, der einen Bombenalarm auslöste, befand sich im nördlich gelegenen Ausgehviertel Chelsea. Auch hier konnte Entwarnung gegeben werden. Mithilfe mehrerer Aufnahmen aus Überwachungskameras konnte der Besitzer der Küchenutensilien ausgeforscht werden. Es handelt sich um einen 26-jährigen Obdachlosen.