Immerhin konnte Guardiola dem Spiel am Samstag, in dem City durch Raheem Sterling (20.) und Sergio Agüero (35.) zweimal in Führung gegangen war, Lamela (23.) und der gerade eingewechselte Lucas Moura (56.) aber jeweils den Ausgleich erzielt hatten, trotzdem viel Gutes abgewinnen. „So wie wir gegen das zweitbeste Team in Europa gespielt haben, weiß ich nicht, ob man besser spielen kann“, schwärmte er nach dem Duell mit dem Champions-League-Finalisten. "Wir haben unglaublich gespielt, das beste Spiel, das wir in unserer Zeit zusammen gezeigt haben. Es war sowas von gut."