Wie Mane und Co. auf ihn hören, zeigte die Reaktion seiner Spieler auf dem Platz. Liverpool begann in der zweiten Hälfte plötzlich fußballzuspielen und hatte auch etwas Glück mit der Torfolge: Die Reds waren schnell 2:0 in Führung in Southampton. Auffallend aber war vor allem das Selbstbewusstsein des Champions-League-Siegers. Selbst den Fehler von Torhüter Adrian steckten sie gut weg und vorne nutzten sie ihre Chancen eiskalt.