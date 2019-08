„Moneten für Antiquitäten“ in Ebenthal

Wie viel die Kette, die schon Urgroßmutter getragen hat, wert ist? Wie der Stein am Ring, der seit Generationen weitervererbt wird, geschliffen wurde? All das und mehr verraten Experten über die von den Besuchern mitgebrachten Schätze. “Christian Tschuk vom Dorotheum erklärt, worauf bei der Bewertung von Schmuck und Edelsteinen geschaut wird, lässt die Gäste durch die Juwelierlupe schauen und verrät, was sie im Inneren eines Diamanten oder Smaragdes sehen„, so Bauer.