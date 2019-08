Ein Mann hat in der Nacht auf Sonntag in einem Lokal in Wien-Meidling seine Lebensgefährtin mit dem Umbringen bedroht, ihr ein Messer an den Hals gehalten und vor den Augen von Polizisten mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Auch die Beamten wurden laut Polizeisprecher Harald Sörös von ihm mit einem Aschenbecher bedroht. Erst mit Verstärkung konnte der 42-Jährige festgenommen werden.