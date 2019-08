„Immer schon eine Leidenschaft“

Weniger heiter war die 39-Jährige noch bis vor Kurzem an ihrem alten Arbeitsplatz. Als Medizinerin war sie unter anderem an der Uniklinik Graz tätig, unrund hat sie vor allem eines gemacht: „Dass für das Wesentlichste, nämlich dem Patienten zuzuhören, einfach keine Zeit mehr bleibt.“ Deshalb macht Banfai vor fünf Jahren einen radikalen Schnitt: Den Arztkittel hängt sie an den Nagel, damit entsteht plötzlich Platz für Neues. „Also habe ich mich in die Selbstständigkeit gewagt und das gemacht, wofür ich schon immer eine Leidenschaft hatte - das Seifensieden“, erzählt die tüchtige Geschäftsfrau. Ihre Ausbildung kam ihr damals zugute: „Beim Anmelden eines Kosmetik-Gewerbes benötigte man ein abgeschlossenes Chemie-, Pharmazie- oder Medizinstudium. Glück gehabt!“