Routinier Zlatko Junuzovic (oben im Bild), der sein bisher bestes Saisonspiel absolvierte, will von „zu gut“ nichts wissen. „Natürlich ist das nicht so. Wir müssen immer an unsere Grenzen gehen“, erklärte der 31-Jährige energisch, gab zugleich aber zu: „Wenn wir ins Rollen kommen, ist es sehr schwer, uns zu stoppen. Das ist klar.“