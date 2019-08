Leitgeb-Hammer als Einstimmung

Das Startsignal zur Tororgie hatte aber paradoxerweise nicht der smarte Israeli gegeben, sondern nach nur 95 (!) Sekunden Mario Leitgeb mit einem 90 km/h-Hammer aus 25 Metern. Und das mit links! „Ich hab mich selbst ein bissl geschreckt – dass mir am linken Steck’n einer so aufsitzt. Kann also auch der Linke was“, grinste „Leiti“ beim „Sky“-Interview. Endgültig geschehen um die in allen Belangen klar unterlegenen Burgenländer war’s dann mit Beginn der Weissman-Gala, die dem blitzschnellen, aggressiven, wunderschön anzusehenden WAC-Spiel die Krone aufsetzte: