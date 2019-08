Der Vorfall ereignete sich bereits in der Vorweihnachtszeit des Vorjahres: Der 17-jährige Drahtzieher - ein YouTuber mit rund 350.000 Abonnenten - und sein Komplize fanden sich in dem Einkaufszentrum ein, um ein Video zu drehen, in dem sie die Reaktion der Besucher auf Knallkörper filmen wollten.