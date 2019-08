Die schweizerische Riesenslalom-Spezialistin Melanie Meillard (Schwester von Loic Meillard) hat das Training etwas zu spät begonnen. Die Zeit bis zum 26. Oktober (Weltcup-Auftakt in Sölden) ist knapp. Die Schweizerin, die in der Saison 2017-2018 erste Weltcuppunkte sammelte, muss wahrscheinlich auf das Rennen in Sölden verzichten. Und das wegen eines Wander-Unfalls.