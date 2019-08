Aus Regierungskreisen verlautete, Johnson wolle Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in der kommenden Woche darüber in Kenntnis setzen, dass das britische Parlament den Brexit nicht blockieren könne. Johnson will sich mit seinen europäischen Amtskollegen noch vor dem G7-Gipfel vom 24. bis 26. August im französischen Biarritz treffen.