In 14 Tagen hätte sie ihr viertes Kind auf die Welt bringen sollen. Doch dazu kam es nicht mehr. Als Polizisten in der Nacht auf Samstag die Wohnung der dreifachen Mutter in Feffernitz im Drautal betraten, lag die Hochschwangere (31) tot in der Badewanne. Der mutmaßliche Täter ist noch auf der Flucht.