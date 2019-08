Unfall in harmloser Gehpassage

Zeitgleich rutschte ein 32-jähriger deutscher Staatsbürger als Teil einer 16-köpfigen geführten Gruppe in einer Gehpassage in der Mittleren Klamm auf einem Stein aus und verletzte sich an der linken Schulter. Der Verletzte wurde mittels Tau von der Besatzung des Notarzthubschraubers geborgen und in das Krankenhaus Zams geflogen.